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أفريقيا
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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
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مراسل العالم: قسد تعلن حالة الطوارئ في شمال شرق سوريا تحسبا لعملية عسكرية تركية وشيكة
زعيم حزب العمال البريطاني المعارض: جونسون ليس كفؤا أن يحكم بريطانيا ولا كرامة لمن لا يستقيل عن حكومته
حركة النهضة التونسية تستنكر قرار السلطة وضع اسم رئيس الحركة راشد الغنوشي في قضية جمعية نماء
بوريس جونسون يحذر من أمر الاستقالة الآن بعد سلسلة استقالات من حكومته
وزير الخارجية القطري: تهتم قطر بالعلاقات مع دول الإقليم
وزير الخارجية القطري: إيران كما صرح وزير خارجيتها تولي اهتماما كبيرا بالنسبة للاتفاق النووي
وزير الخارجية القطري: ندعم دائما الحوار بين دول الخليج الفارسي وكل دول المنطقة
استقالة وزيرة النقل البريطانية في حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون وارتفاع عدد الوزراء المستقيلين الى اربعة
استقالة وزير الطفولة والأسرة في حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ليكون ثالث وزير يستقيل بعد وزيري الصحة والمالية
مراسل العالم : الجيش السوري برفع مستوى جهوزية وحداته القتالية على طول خطوط تماس بريف حلب الشمالي تحسباً لشن الجيش التركي عدواناً جديداً
زعيم حزب العمال البريطاني المعارض: جونسون ليس كفؤا أن يحكم بريطانيا ولا كرامة لمن لا يستقيل عن حكومته
الأربعاء ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٠٦ بتوقيت غرينتش
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