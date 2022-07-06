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زعيم حزب العمال البريطاني المعارض: جونسون ليس كفؤا أن يحكم بريطانيا ولا كرامة لمن لا يستقيل عن حكومته

الأربعاء ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

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