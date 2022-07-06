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بعد تجميد حسابات الغنوشي والجبالي..

حركة النهضة: ندين محاولة تطويع القضاء لتصفية الخصوم السياسيين

حركة النهضة: ندين محاولة تطويع القضاء لتصفية الخصوم السياسيين
الأربعاء ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

دانت حركة النهضة التونسية "محاولة تطويع القضاء لتصفية الخصوم السياسيين في سياق حسابات انتخابية ضيقة لا تخفى على أحد"، وذلك بعد تجميد السلطات التونسية أرصدة وحسابات 10 شخصيات بينها الغنوشي والجبالي.

العالم - تونس

وقالت الحركة في بيان اليوم الاربعاء، ان إصرار "سلطة الانقلاب" على حشر اسم الغنوشي في ملف جمعية نماء وغيرها من القضايا يندرج في سياق التشويه والتهم الكيدية.

وكانت السلطات التونسية أعلنت في وقت سابق اليوم الاربعاء أن "قضاء مكافحة الإرهاب" أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها رئيس حركة النهضة "راشد الغنوشي" ورئيس الحكومة السابق "حمادي الجبالي".

وبالإضافة إلى رئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة السابق، ضمت قائمة الشخصيات العشر القيادي في النهضة ووزير الخارجية السابق "رفيق عبد السلام"، ونجل الغنوشي "معاذ الغنوشي"، ولم تقدم اللجنة تفاصيل عن طبيعة القضية التي دفعت بقاضي التحقيق لإصدار قراره هذا.

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