الصحة السورية تعلن استعداداتها لعطلة عيد الأضحى المبارك

العالم - سوريا

وحسب "سانا" أوضحت الوزارة، اليوم أن أقسام الإسعاف والطوارئ تستمر بالعمل في المشافي على مدار الساعة لاستقبال المراجعين إضافة إلى المراكز الصحية المناوبة ومنظومة الإسعاف بمختلف المحافظات في عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأشارت الوزارة إلى أنها أصدرت تعميماً لمديريات الصحة ومشافي الهيئات العامة أكدت فيه على ضرورة التزام الاختصاصيين المناوبين بالوجود الفعلي في أقسامهم وجاهزية أقسام العناية في المشافي ورفدها بكل الاختصاصات المطلوبة وتطبيق خطة الطوارئ العامة المتعلقة بعمل سيارات وأقسام الإسعاف في المشافي بحيث تكون كل سيارات الإسعاف مناوبة وبحالة جاهزية تامة خلال العطلة.

وشددت الوزارة في تعميمها على ضمان انتشار سيارات الإسعاف ضمن المحافظة مع الكادر المطلوب تلبية للحالات الطارئة وحالات النداء على الرقم 110.

من جهة أخرى دعت الوزارة المواطنين إلى التشدد في إتباع الإرشادات الصحية العامة لقضاء عطلة عيد آمنة من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ولا سيما في الأماكن المغلقة مثل ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد المكاني وغسل الأيدي وذلك في ظل ارتفاع أعداد الإصابات في الدول المجاورة إضافة إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من تناول السوائل وعدم تناول الأطعمة مجهولة المصدر أو التي يشك بسلامتها للوقاية من التسممات الغذائية.

وطلبت الوزارة توخي الحذر بكل ما يتعلق بألعاب الأطفال ومتابعتهم وتوعيتهم المسبقة للابتعاد عن مسدسات الخرز والألعاب النارية مشيرة إلى أنه في حال الشعور بالمرض يجب الاستراحة في المنزل ومراقبة الأعراض وطلب المشورة الطبية المبكرة.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء أصدرت أمس بلاغاً يقضي بتعطيل الجهات العامة اعتباراً من يوم السبت الموافق لـ 9-7-2022 ولغاية يوم الخميس الموافق لـ 14-7-2022 وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.