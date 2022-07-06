الأربعاء ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
٠٤:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 06-07-2022

الأربعاء ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 05-07-2022

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 05-07-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سوريا.. الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة تحذر من برمجية خبيثة تخترق نظم التشغيل

إيران: مستعدون لمساعدة نازحي الاشتباكات الأخيرة في بلخاب بأفغانستان

شمخاني: يجب رفع الحظر بحيث يمكن لجميع الدول الاستثمار في ايران

شاهد بالفيديو.. تونس.. مشروع الدستور الجديد في معرض الانتقادات

تشاهدون الليلة في بانوراما.. إيران والولايات المتحدة.. نقاط خلاف

كهرباء لبنان تعلن مجددا عن انقطاع عام وشامل على كافة الأراضي اللبنانية