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حماس: تصعيد الاعتقال الإداري ضد الرموز الوطنية لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني

حماس: تصعيد الاعتقال الإداري ضد الرموز الوطنية لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني
الأربعاء ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٥٩ بتوقيت غرينتش

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء،" أن تصعيد الاعتقالات واستمرار الاعتقال الإداري ضدَّ أبناء شعبنا، ورموزه الوطنية في الضفة المحتلة جرائم لن تكسر إرادتهم وتغيّب دورهم النضالي".

العالم- فلسطين

وأدان المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم بشدَّة "ما يقوم به الاحتلال الصهيوني من حملة اعتقالات مسعورة ضدّ أهلنا وشبابنا في الضفة المحتلة، ومن استمرار سياسته في الاعتقال الإداري الظالم، التي بلغت منذ بداية العام الجاري أكثر من 862 معتقلاً".

واعتبر برهوم في تصريح صحفي" الاعتقالات سياسة احتلالية تكشف عن حالة الخوف والذعر والفشل، التي تعصف بأركان حكومة الاحتلال المتطرّفة وأجهزة أمنه المرعوبة، أمام تنامي قوّة المقاومة وتصاعد تأثيرها".

ووجّه التحيّة "لأهلنا وأبناء شعبنا في الضفة المحتلة الصَّامدين الثّابتين، ولأسرانا البواسل، ولكل المعتقلين الإداريين الذين يخوضون معركتهم البطولية ضدّ السجّان الصهيوني".

وجدد برهوم التأكيد على "أنَّ هذا الإجرام المتصاعد ضدّ عناوين الصّمود والمقاومة من أبناء شعبنا ورموزه الوطنية في الضفة المحتلة، لن يكسر إرادتهم، أو يغيّب دورهم النضالي في الدفاع عن الأرض والمقدسات، حتّى تحقيق تطلّعات شعبنا في الحرية ودحر الاحتلال، مهما كانت التضحيات".

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حماس: تصعيد الاعتقال الإداري ضد الرموز الوطنية لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني

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