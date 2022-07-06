سلطات الاحتلال تفرج عن الأسير "حسني عيسى" جنوب قطاع غزة

العالم- الاحتلال

وأوضحت مهجة القدس" أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 07/07/2002م برفقة الأسير فتحي أبو حميد، خلال تنفيذ عملية اقتحام لمستوطنة ايلي سيناي في شمال القطاع قبل انسحاب الاحتلال منها، وبعد اشتباك مع جنود الاحتلال ونفاذ سلاح الأسيرين استطاع الاحتلال اعتقالهما، حيث تعرضا لتعذيب شديد بعد الاعتقال مباشرة، من قبل أجهزة المخابرات الصهيونية، للإدلاء بمعلومات حول زملائهم الذين استطاعوا الانسحاب بعد العملية بسلام".

ووجهت لهما سلطات الاحتلال "تهمة الانتماء لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال"، وصدر بحق الأسير حسني عيسى حكماً بالسجن (20) عامًا، وبحق الأسير فتحي أبو حميد حكمًا بالسجن (18) عامًا، وأضافت المحكمة الصهيونية "حكمًا جديدًا بحقه خمسة عشر شهرًا بعد اتهامه بإدخال وسائل اتصال للأسرى ليصبح حكمه (19) عامًا وثلاثة أشهر والذي أفرج عنه بتاريخ 06/10/2021م".