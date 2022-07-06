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بعد اعتقال 20 عاما...

سلطات الاحتلال تفرج عن الأسير "حسني عيسى" جنوب قطاع غزة

سلطات الاحتلال تفرج عن الأسير
الأربعاء ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، يوم الأربعاء، "أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفـرجـت عن الأسير حسني محمد حسن عيسى (39 عامًا) من حي الشابورة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة عشرين عامًا".

العالم- الاحتلال

وأوضحت مهجة القدس" أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 07/07/2002م برفقة الأسير فتحي أبو حميد، خلال تنفيذ عملية اقتحام لمستوطنة ايلي سيناي في شمال القطاع قبل انسحاب الاحتلال منها، وبعد اشتباك مع جنود الاحتلال ونفاذ سلاح الأسيرين استطاع الاحتلال اعتقالهما، حيث تعرضا لتعذيب شديد بعد الاعتقال مباشرة، من قبل أجهزة المخابرات الصهيونية، للإدلاء بمعلومات حول زملائهم الذين استطاعوا الانسحاب بعد العملية بسلام".

ووجهت لهما سلطات الاحتلال "تهمة الانتماء لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال"، وصدر بحق الأسير حسني عيسى حكماً بالسجن (20) عامًا، وبحق الأسير فتحي أبو حميد حكمًا بالسجن (18) عامًا، وأضافت المحكمة الصهيونية "حكمًا جديدًا بحقه خمسة عشر شهرًا بعد اتهامه بإدخال وسائل اتصال للأسرى ليصبح حكمه (19) عامًا وثلاثة أشهر والذي أفرج عنه بتاريخ 06/10/2021م".

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