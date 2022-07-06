رئيسي يدعو لاستثمار الفرص المتاحة لتعزيز التبادل التجاري مع المنطقة

العالم - إيران

وأكد رئيسي في اجتماع الحكومة صباح اليوم الأربعاء، على ضرورة استغلال الفرص المتاحة لتعزيز التبادل التجاري مع دول المنطقة، وخاصة الجارة، وأشار إلى لقاءاته على هامش قمة الدول المطلة على بحر قزوين في تركمنستان قائلاً: إن وزارة الجهاد الزراعي هي إحدى المؤسسات التي يمكن أن تصبح أكثر نشاطا في مجال تبادل هذه المنتجات بالنظر إلى سياق وقدرة إنتاج المحاصيل الزراعية في الدول المجاورة.

كما أشار إلى فرصة استخدام خط الائتمان وكذلك رؤوس الأموال المحلية والأجنبية من أجل تنمية الاستثمارات في البلاد، وتطوير الصناعة وتنفيذ المشاريع المشتركة مع الدول الأخرى، بما في ذلك متابعة وتنفيذ ممر "رشت- آستارا" واستمراره عبر جمهورية آذربيجان، وأكد على الإسراع في متابعة الاتفاقات المبرمة بين إيران والدول الأخرى من قبل وزارة الخارجية والمؤسسات ذات الصلة.

ولفت إلى توقيع مذكرة تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار لتطوير حقل آزادكان النفطي المشترك، ووصف هذا الإجراء بأنه أحد المؤشرات المهمة للاعتماد على الامكانيات المحلية واستخدام الأموال والسيولة المتوفرة في البلاد وتوجيهها في مسار ازدهار الإنتاج وقال: لو تم استخدام السيولة النقدية في تحقيق ازدهار الإنتاج، فإن نموها لن يسبب القلق.. فالسيولة التائهة هي التي تسبب التضخم والأوضاع الاقتصادية غير السليمة في البلاد.

وأضاف أنه و:مع توقيع هذه المذكرة التي تعد خطوة مهمة في جهود الحكومة لزيادة الاستثمار في مجال ازدهار الإنتاج، أصبحت الشركات الاقتصادية الكبرى نشطة كقوة دافعة لاقتصاد البلاد، وسيشهد المواطنون ثمار نتائج هذه الإجراءات في المستقبل القريب.

ووصف رئيسي مشاركة البنوك في تنفيذ مثل هذه المشاريع بأنها تعد عنصرا لحركة وثقة أكبر من قبل القطاع الخاص للاستثمار في البلاد.