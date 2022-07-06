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زيارة مرتقبة لوفد سوري الى موسكو

زيارة مرتقبة لوفد سوري الى موسكو
الأربعاء ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

قال ألكسندر فارفولومييف، النائب الأول لرئيس اللجنة الاجتماعية للمجلس الفيدرالي الروسي، إن المجلس يتوقع زيارة وفد برلماني من سوريا في المستقبل القريب.

العالم - روسيا

وقال فارفولومييف، اليوم الأربعاء: "لقد اجتمعت بالسفير السوري في روسيا، وناقشنا قضايا التعاون الفعال بين البرلمانيين السوريين والروس، وتم التوصل إلى اتفاقات في هذا المجال، والآن سيصل وفد من البرلمانيين السوريين".

وأضاف: "مجلس النواب الشبابي التابع لمجلس الفيدرالي يشارك بنشاط ليس فقط في الأنشطة التشريعية، ولكن أيضًا في التعاون الدولي، وتم إجراء مفاوضات بالفعل مع زملاء من موزمبيق، وفي المستقبل ستشمل العملية زيمبابوي والبرازيل والصين".

ولم يستبعد السيناتور أن الاتصالات عبر الإنترنت مع زملائه الأجانب يمكن أن تتم ليس على أساس ثنائي فحسب، ولكن على صيغة اتصال متعدد الأطراف.

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