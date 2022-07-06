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مراسل العالم عن المجلس السياسي الأعلى في اليمن: عدم التزام العدوان بتنفيذ جميع بنود الهدنة يعد مؤشرا سلبيا

الأربعاء ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

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