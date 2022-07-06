السيد الحوثي: العدوان ركز على محافظة الجوف لنهب نفطها

العالم- اليمن

وخلال لقائه مشائخ ووجهاء محافظة الجوف قال السيد الحوثي ان محافظة الجوف تعرضت للظلم على مدى عقود وسياسات النظام السابق تسببت لها بالحرمان، لافتا الى انه لو استغل النظام السابق الفرص المتاحة والثروة المتوفرة لغيّرت واقع البلد ومعاناة أبنائه.



واضاف ان ان تحالف العدوان ركز على محافظة الجوف في محاولة لاحتلالها والسيطرة عليها بمساعدة بعض الخونة، مضيفا: ان النظام السابق عمل في محافظة الجوف على إذكاء الفتنة وإبقاء المشاكل القبلية بهدف استنزافها.

وتابع السيد الحوثي: لو اهتم النظام السابق بمحافظة الجوف لتغيّر واقعها ولأسهمت في نهضة البلد، معتبرا ان الجوف مهيأة لتكون في الصف الأول على مستوى الاسهام النهضوي في البلد.

وذكر ان محافظة الجوف قدمت الآلاف من الشهداء وأسهمت إسهامًا كبيرًا في التصدي للعدوان، قائلا: ان العدوان حين عيّن محافظًا في الجوف عيّن إلى جانبه ضابطًا سعوديًا ليكون هو صاحب القرار.



واضاف:العدوان أراد أن يكون قرار اليمن للخارج، للسعودية والإمارات ومن خلفهما الأمريكي والاسرائيلي.. العدوان يتجه لاحتلال وطننا وإحكام السيطرة الأجنبية عليه لنكون شعبًا بلا استقلال وبلا كرامة.

يتبع