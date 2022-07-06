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شمخاني خلال استقباله وزير الخارجية القطري: اي ائتلاف مع الكيان الصهيوني وإن كان غير عسكري او أمني سيهدد استقرار وأمن المنطقة

الأربعاء ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

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