الجيش الإيراني يجهز مروحياته بأسلحة متطورة عالميا

العالم - إيران

وقال العميد قرباني: إن قوات طيران الجيش ترصد كل التهديدات المحتملة للعدو وتقوم بعمليات استكشافية وتعزز قوتها الدفاعية أمام هذه التهديدات.

وشدد على أن الجيش الإيراني يرصد من خلال هذه القوة باستمرار القدرة الحربية للدول التي يعتبرها عدوا له، موضحا أن قوات طيران الجيش تعمل على تطوير نفسها وفق الحاجة ومقتضى العمليات الحالية.

واستطرد الطيار قرباني قائلا: أن مدى أسلحة هذه القوات والتكتيكات القتالية لهذه الوحدة قد تغيرت قياسا بالماضي حيث أنها تستطيع استهداف العدو بصواريخها الذكية وتصيب أي هدف يريد الإخلال بالمنظومة الصاروخية الإيرانية.

وأشاد بالقوى العاملة في هذه القوة، مؤكدا أن الفضل لكل هذه الإنجازات إنما يعود للجهود الجبارة التي يبذلها هؤلاء الإخوة ليل نهار واستثمار الإمكانات اللازمة في داخل إيران الإسلامية.