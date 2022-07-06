مستشارة بايدن تمتدح 'تغير' تعامل السعودية مع اليهود!

العالم - الأميركيتان

ونقلت وكالة "سبونتيك"عن ديبورا ليبستات قولها: "إن المملكة أصبحت "مكانا يتغير بشكل كبير فيما يتعلق باليهود".

وأضافت: "لقد أزالوا محتويات معادية للسامية من الكتب المدرسية بكميات كبيرة، ويستضيفون مجموعات يهودية، وأرسلوا الأئمة إلى الخارج"، في إشارة الى إزالة آيات من القرآن تتحدث عن اليهود من المناهج الدرسية.

وتابعت ليبستات وهي مستشارة كبيرة للرئيس الأمريكي جو بايدن: "أراد كبار المسؤولين الحكوميين في السعودية مقابلتي، وأظهر صحفيون وعناصر أخرى أن هناك تغييرا حقيقيا في هذا الشأن".

وحول العلاقات الصهيونية السعودية قالت المسؤولة الأمريكية: "لا أعلم متى سنرى العلاقات الدبلوماسية لكني رأيت تغييرا.. رأيت رغبة في الحديث ورغبة في الاعتراف بالأخطاء".

وفي ردها على السؤال عما إذا كانت الاتفاقيات الإبراهيمية قد أثرت على العلاقات اليهودية في المنطقة، قالت ليبستات: "نعم. أعتقد أن هناك قدرا كبيرا من التغيير في هذه المسألة. هناك فرصة للقيام بشيء إيجابي، للبناء والتحدث عن كيفية جعل تاريخ اليهود في المنطقة طبيعيا".

ومن المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن الكيان الصهيوني منتصف الشهر الجاري، لينتقل بطائرة مباشرة من تل أبيب إلى السعودية، وسط تقارير عن أنه سيحمل في جعبته ما يدفع عملية التطبيع بين الاحتلال الاسرائيلي والسعودية قدما.