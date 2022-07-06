السيسي: مصر ليس لديها ثروات وسألت "شيخ التنقيب"

العالم - مصر

جاء ذلك خلال افتتاح السيسي لعدد من "مشروعات مصر الرقمية"، قال خلالها: "معندناش ثروات.. وبقولكم كلكم.. علشان محدش يتوهم أنه في الدولة المصرية ثروات".

وأضاف: "جبت شيخ التنقيب وكان عنده 85 سنة.. بقوله إيه أخبارنا على خريطة الثروة المعدنية؟.. قالى عندنا 3 حاجات.. وأنا لما بتكلم عن ثروة يعني حجم هائل.. وعلشان يبقي عندك كميات كبيرة تمثل دخل ريعي.. واللي عندنا رمل ورخام وحجر جيري.. وكل الناس المعنية بهذا الأمر يردوا عليا ويقولوا غير ده".

وتابع قائلا: "بكلم كل المصريين. ثقافة التعليم اللي احنا ماشيين بيها محتاجة تتطور وتتعدل.. كل هدفهم إنهم يبقوا معاهم شهادات، وميبقاش في فرص عمل".

وسخر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات السيسي، وعرض منهم مقطع فيديو للخبير الاقتصادي صلاح جودة، يعدد فيها ما تتميز به مصر التي تبلغ مساحتها مليون كيلومتر مربع، ولديها 238 مليون فدان، و3500 كم مع البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، و1200 كم مع نهر النيل، و162 كم قناة السويس، و11 بحيرة طبيعية.

كما أنها تمتلك مصر أكبر بحيرة صناعية، وتعد الدولة الثالثة عالميا في الثروة المحجرية.