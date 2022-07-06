إيران: مستعدون لمساعدة نازحي الاشتباكات الأخيرة في بلخاب بأفغانستان

العالم - إيران



وقد التقى لكزائي فرد ممثل سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كابول، المسؤولين المحليين في ولاية باميان خلال زيارته إلى بلخاب.

وقال ممثل السفير الإيراني: إن السفارة الإيرانية في كابول مستعدة لتقديم المساعدات الأساسية والغذائية والمستلزمات الصحية لأهالي بلخاب.

وأعلن مسؤولون من ولاية باميان، في هذا الاجتماع، أثناء ترحيبهم بمساعدة إيران للشعب الأفغاني، أن الإدارة المحلية ستدعم أمن عمال الإغاثة في هذه الولاية.

وفي وقت سابق، قال والي باميان عبدالله سرحدي إنك حرب بلخاب لم تكن ضد الإخوة الشيعة والهزارة في أفغانستان بأي شكل من الأشكال، لأن الشيعة والهزارة هم جزء من شعب هذا البلد.

ووصف تهجير الآلاف من سكان بلخاب بأنه شائعة وأضاف: ترددت شائعات بأن بعض هؤلاء النازحين دخلوا باميان، وأعلنا نحن استعدادنا لتقديم أي مساعدة لهم إن كانوا قد دخلوا من بلخاب إلى باميان.. لكننا لم نجد نازحين من حرب بلخاب في باميان، وإن جاءوا فقد عادوا جميعا إلى ديارهم في الأيام الأولى.

وفي وقت سابق، قال حسن كاظمي قمي، ممثل إيران الخاص لشؤون أفغانستان، إن أميركا تسعى لإثارة حرب عرقية ودينية وإن التوتر في بلخاب كان بمثابة فتنة تمهيدية لتازيم أفغانستان.