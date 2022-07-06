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شمخاني: يجب رفع الحظر بحيث يمكن لجميع الدول الاستثمار في ايران

شمخاني: يجب رفع الحظر بحيث يمكن لجميع الدول الاستثمار في ايران
الأربعاء ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن طهران دخلت في المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق قوي ومستقر، مشدداً على أن أي تحالف مع الكيان الصهيوني يهدد استقرار وأمن المنطقة.

العالم - إيران

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، خلال اجتماع مع وزير الخارجية القطري: يجب رفع الحظر بطريقة تمكّن لجميع الدول أن تستثمر في إيران مع الحفاظ على مصالحها طويلة الأجل.

وأضاف أن إيران قد بدأت جولة جديدة من المفاوضات في فيينا بهدف التوصل إلى اتفاق، وستتمسك بالدبلوماسية حتى إعمال حقوقها القانونية، كما في الماضي.

وفي جانب آخر من اللقاء أكد شمخاني أن أي تحالف مع الكيان الصهيوني حتى وإن كان غيرأمنيا وغيرعسكريا إنما يهدد استقرار وأمن المنطقة.

هذا ومن المقرر ان يزور " شمخاني " غدا الخميس جمهورية ارمينيا تلبية لدعوة تلقاها من نظيره الارميني «آرمان غریغوریان» لاجراء محادثات مع المسؤولين في هذا البلد بخصوص العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية وسبل تعزيز التعاون بين طهران ويريفان.

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