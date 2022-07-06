الإمارات.. الإفراج عن 737 محكوما بمناسبة عيد الأضحى

العالم- الامارات

من جهته، أمر حاكم إمارة الشارقة سلطان بن محمد القاسمي، بالإفراج عن 194 نزيلا، من جنسيات مختلفة، ممن يقضون محكوميتهم في إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في الإمارة، وانطبقت عليهم شروط العفو، وثبتت أهليتهم للتمتع بالعفو، وفق شروط حسن السيرة والسلوك.

بدوره، أكد القائد العام لشرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي، البدء على الفور بتنفيذ الأمر السامي.

وأمر حاكم إمارة عجمان حميد بن راشد النعيمي، بالإفراج عن 93 نزيلا بالمنشآت الإصلاحية والعقابية في القيادة العامة للشرطة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال قائد عام شرطة عجمان اللواء سلطان بن عبد الله النعيمي، إنه "ستتم مباشرة إجراءات الإفراج فورا عن المفرج عنهم لعودتهم إلى أسرهم قبل عيد الأضحى".

يذكر ان المنظمات الحقوقية الدولية تصف سجون الإمارات بأنها "مقابر جماعية يتعرض فيها المعتقلون لقتل بطيء ومنهجي على أيدي سلطات الأمن التي تتفنن في التعذيب النفسي والبدني".