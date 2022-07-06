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دوي صافرات الانذار في قاعدة التوحيد الثالثة بالسفارة الأمريكية في بغداد

دوي صافرات الانذار في قاعدة التوحيد الثالثة بالسفارة الأمريكية في بغداد
الأربعاء ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر عراقية مساء اليوم الأربعاء عن دوي صافرات الانذار في قاعدة التوحيد الثالثة بالسفارة الأمريكية في العاصمة بغداد.

العالم - العراق

يتبع..

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