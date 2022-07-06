المهرة تغرق في الظلام لليوم الرابع على التوالي

العالم- اليمن

وأكدت مصادر محلية أن محطة توليد الكهرباء خرجت عن الخدمة بشكل نهائي، مساء السبت الماضي، في مدينة الغيضة، المركز الإداري للمحافظة، وعدد من المديريات، بسبب نفاد الوقود.

وأوضحت المصادر أن معاناة الناس تفاقمت بشكل جنوني مع إنقطاع التيار الكهربائي وتصاعد درجة الحرارة، في ظل إستمرار حكومة معين تجاهل طلب مؤسسة الكهرباء بسرعة توفير الوقود وصرف مستحقاتها المالية.

ويشكو أهالي مدينة الغيضة وعموم مديريات محافظة المهرة، من أزمات معيشية مركبة خلال الآونة الأخيرة، مع رفع حكومة معين رسوم التحسين في منفذ شحن، وانهيار العملة المحلية.