الأربعاء ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
٠٦:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الجزائر.. الحكم بالسجن 4 سنوات على وزيرة الثقافة السابقة

الجزائر.. الحكم بالسجن 4 سنوات على وزيرة الثقافة السابقة
الأربعاء ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

حكمت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء العاصمة الجزائر بالسجن 4 سنوات على وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي، بتهم وقضايا تتعلق بالفساد.

العالم - الجزائر

وتمت متابعة الوزيرة السابقة خليدة تومي في ملف فساد طالت المهرجانات الثقافية كل من المهرجان الإفريقي لسنة 2009، والمهرجان الثقافي الإسلامي والجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007.

وفي 8 يونيو السابق، مثلت الوزيرة السابقة ومن معها، أمام مجلس قضاء الجزائر، بعد الاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة عن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي.

وكان قاضي القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد قد وقع بتاريخ 7 أبريل الماضي، عقوبات بالحبس النافذ في حق تومي ومن معها من إطارات القطاع، حيث أدينت المتهمة بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية نافذة.

تصنيف :

روابط ذات صلة

لعمامرة والمقداد يؤكدان تعزيز العلاقات بين الجزائر وسوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

استشهاد عسكري سوري في القنيطرة بعدوان مسيرة إسرائيلية

شاهد.. استمرار الحوار بين الحزبين الكرديين لتسمية الرئيس العراقي

مساعد الداخلية الإيرانية يلتقي كبار المسؤولين الأمنيين في العراق

انتقاد حقوقي لإجراءات منع السفر التعسفي في مصر

الجزائر.. الحكم بالسجن 4 سنوات على وزيرة الثقافة السابقة

ايطاليا وتركيا ترفضان "أي إجراءات أحادية الجانب في ليبيا"