هنية في الجزائر.. لقاءات رفيعة وإشادة بدعم فلسطين

العالم- فلسطين

وزار هنية ووفد قيادة الحركة مقر مجلس الأمة الجزائري، والتقى رئيسه صالح قوجيل.

بدوره رحب قوجيل "بالوفد القيادي الفلسطيني"، وعبّر عن "سعادة الجزائر بهذه الزيارة لقادة المقاومة ومشاركتهم الاحتفالات في الذكرى الستين للاستقلال الجزائري"، معبرًا في الوقت نفسه عن "أهمية توحيد الموقف الفلسطيني".

وقال رئيس مجلس الأمة: "إن الجزائر ستبقى دوما إلى جانب فلسطين والشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم الاحتلال، وستظل الجزائر محافظة على مواقفها الرافضة لأي تطبيع أو هرولة سياسية تجاه الاحتلال".

من جانبه عبّر هنية عن "الشكر والتقدير لرئيس المجلس وللمواقف الصلبة تجاه القضية الفلسطينية، وقدم له وللجزائر الشقيقة وشعبها العظيم التهنئة في الذكرى الستين للاستقلال الجزائري".

وأشاد هنية بـ"مواقف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من القضية الفلسطينية واستضافته وفد الحركة بدعوة كريمة من طرفه، والتصريحات والمواقف النبيلة التي صدرت منه، وأكدت إصراره على الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية وتمسكه برفض التطبيع مع الاحتلال الصهيوني".

واستعرض رئيس الحركة "المستجدات الأخيرة على الصعيد السياسي والميداني، وخاصة جرائم الاحتلال في مدينة القدس، محذرا من مخاطر التطبيع في المنطقة بما يمثله من محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وشرعنة الامتداد الصهيوني في ساحات الأمة".

ودعا إلى "تضافر الجهود في ملاحقة قادة الاحتلال في المحاكم الدولية على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني، وأهمية تفعيل جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة التي يحاول الاحتلال التفلت من مسؤولية قتلها".

من جانبه رحب رئيس المجلس برئيس الحركة والوفد المرافق، معبرا عن "تقديره لهذه الزيارة من قادة المقاومة للجزائر ومشاركتها في الاحتفالات في الذكرى الستين للاستقلال، وشدد على أهمية تحقيق الوحدة الفلسطينية".

وأكد "أن مواقف الجزائر ستبقى ثابتة إلى جانب فلسطين والشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم الاحتلال، وستظل الجزائر محافظة على مواقفها الرافضة لأي تطبيع مع الاحتلال".