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استشهاد عسكري سوري في القنيطرة جراء عدوان إسرائيلي بصاروخ

استشهاد عسكري سوري في القنيطرة جراء عدوان إسرائيلي بصاروخ
الأربعاء ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

استشهد عنصر في القوات الرديفة للجيش السوري، من سكان بلدة حضر في محافظة القنيطرة السورية، جراء استهدافه بشكل مباشر من قبل قوات العدو الإسرائيلي، في محيط البلدة.

العالم - سوريا

وسمع سكان المنطقة دوي انفجار غربي البلدة، قبالة الشريط الفاصل عن الجزء المحتل من الجولان، ليتبين أن هناك إصابة جراء قصف إسرائيلي.

واستشهد الشاب أثناء وجوده قرب منزله في موقع المرج غرب بلدة حضر حيث استهدفه العدو الإسرائيلي بصاروخ موجه أطلق من أحد مواقع الاحتلال في الجولان المحتل.

وتم نقل المصاب (ف. م.) لإسعافه، غير أنه فارق الحياة متأثراً بالجراح التي تسبب بها القصف، الذي لم يتبين إن كان تم بصاروخ أو قذيفة مدفعية، أو عبر طائرة مسيّرة مسلّحة.

وكالة سانا نقلت عن مدير مشفى الشهيد ممدوح أباظة الدكتور بشار حلاوة قوله: وصل إلى قسم الإسعاف في المشفى شاب بالعقد الخامس من عمره في حالة وفاة وعليه جروح من جراء إصابته بشظايا في مختلف أنحاء الجسم أدت إلى وفاته.

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استشهاد عسكري سوري في القنيطرة جراء عدوان إسرائيلي بصاروخ