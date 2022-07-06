الأربعاء ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
٠٧:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

استخبارات حرس الثورة الإسلامية: الدبلوماسيون المحتجزون كانوا يجمعون عينات من التربة في مناطق محظورة وسط البلاد

الأربعاء ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 06-07-2022

فيديو/الحرس الثوري يحتجز مجموعة من الأجانب بتهم التجسس

شاهد.. بعد نصف قرن مطعم "جامبو" العائم يغرق في البحر فما السبب؟

شاهد.. تداعيات التضخم على المواطن التركي

واشنطن تفرض حظرا على كيانات ايرانية في الصين والامارات

هنية في الجزائر.. لقاءات رفيعة وإشادة بدعم فلسطين