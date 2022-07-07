شاهد.. سبب احتجاز دبلوماسيين اجانب في ايران

العالم - إيران

واعلنت استخبارات حرس الثورة الاسلامية احتجازها اجانب بينهم دبلوماسيون متورطون في اعمال تجسسية داخل البلاد، ومن بين هؤلاء مساعد السفير البريطاني لدى طهران جايلز ويتاكر، ونشر حرس الثورة صورا ومقاطع فيديو تظهر اقتراب المحتجزين تحت عنوان أنهم سياح او باحثون من مواقع عسكرية محظورة مخصصة للتدريبات الصاروخية وقد نصبت على مداخلها لفتات بمنع دخولها.

حرس الثورة الإسلامية اوضح انه تم رصد المتورطين بالاعمال التجسسية، عبر طائرات مسيرة أثناء جمعهم عينات من التربة بمنطقة محظورة وسط البلاد.

واما عن باقي المحتجزين فيمكن الاشارة الى شخص يدعى "ماشيز فالزاك" وقد دخل البلاد تحت ستار التبادل العلمي، ولكن ذهب هو واشخاص آخرون كسياح إلى منطقة كرمان، حيث أخذوا عينات من التربة، والمياه والصخور والملح والطين.

فالزاك وهو رئيس قسم البيولوجيا والتكنولوجيا الحيوية في جامعة كوبرنيكوس في بولندا، وهي جامعة مرتبطة بكيان الاحتلال الاسرائيلي

واعتقل ايضا المدعو "رونالد غيشين" وهو زوج المستشارة الثقافية للسفارة النمساوية، وقد ذهب مع عدة اشخاص إلى إحدى قرى مدينة دامغان وجمعوا عينات من تربة المنطقة.