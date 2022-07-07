قراءة في مواقع التواصل العربية

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ويزور وفد إقتصادي إسرائيلي السعودية والباقي من العلاقات في مابينهما لا تحتاج للتفسير.



البعض قد يقول إنها علاقات غير سياسية وإجتماعية. لكن كيف يمكن أن نفسر أداء إسرائيلي طقوسا تلمودية في أحد فنادق العاصمة السعودية الرياض؟



ووردت تعليقات كثيرة عبر مواقع الرتواصل الاجتماعي حول التطبيع السعودي الإسرائيلي.

وعندما نتكلم عن تطبيع الأنظمة العربية مع الإحتلال هذا لا يعني ان الشعوب تؤيد هذا التطبيع، وخير مثال على هذا، ما قام به نادي الوحدات الأردني للكرة الطائرة الذي أعلن رفضه المشاركة في بطولة دولية تستضيفها الامارات، بسبب مشاركة أندية من كيان الاحتلال، طبعا نادي الوحدات أعلن رفضه المشاركة مؤكدا القاعدة الأساسية في هذا السياق وهي لا للتطبيع.



وشهدت مواقع التواصل تفاعل واسع مؤيدة لخطوة نادي الوحدات من الناشطين.



وفي سياق ثاني، منذ أيام والشارع السوداني مشتعل بالإحتجاجات والتظاهرات رفضا لحكم الجيش، وللمطالبة بتسليم السلطة الى حكومة مدنية، حيث هاجم رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان التظاهرات واعتبر ان الحل بحكومة توافقية او بالانتخابات مضيفا ان الجيش سينسحب من العملية السياسية في البلاد. هكذا كانت مشاهد الاحتجاجات في الايام الماضية في مدن السودان.

وشهدت في السودان مواقع التواصل احتجاجات ايضا رفضا لحكم الجيش.



أما في وقت بدأت جلسات الحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يبقى الحديث عن الإعتقالات ضد الناشطين طاغيا على المشهد، حيث اعتقلت السلطات المصرية الناشطة آية كمال الدين للمرة الثالثة فيما قال نشطاء انها تعاني من وضع صحي صعب.