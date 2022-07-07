شاهد.. كواليس العملية التركية في الاراضي التركية

خاص بالعالم

وقال طالب في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان العملية العسكرية التركية تعتبر سلسلة من عمليات الاحتلال التركي في الاراضي السورية بحجة وجود قسد، مشيراً الى انه صحيح ان وزير الخارجية التركي قال بشأن عدم احقية امريكا بالاعتراض على العملية التركية داخل الاراضي السورية، لكن في المقابل فان الامريكي هو السيّد على مجموعات قسد وعلى الاحتلال التركي لسوريا، باعتبار ان تركيا وامريكا انما هي جهات احتلال، ولا احد يتوقع ان يقوم اردوغان القيام بعملية عسكرية داخل الاراضي السورية او حتى داخل ليبيا او اي مكان آخر، دون الموافقة الامريكية.

ولفت الى حديث ترامب عن حلفاء امريكا، وتحدث عن تركيا وقال خلال اسبوع اذا لم ينفذ اردوغان ما نؤمره به، فسينهار الاقتصاد التركي، وان قسد اعلنت ان الناتو مع امريكا اعطى ضوءاً اخضر لاردوغان لاحتلال المزيد من الاراضي السورية، بمعنى ان العملية التركية تأتي بموافقة امريكية بعد اجبار اردوغان على موافقة انضمام فنلندا والسويد للناتو.

واضاف طالب، انه من المؤكد فان تركيا ستقوم بعمليتها العسكرية في المناطق التي تحتلها قسد، وطالما منبج وعين العرب وعين عيسى بقيت سيطرة مليشيا قسد الانفصالية فمعنى ذلك انها ستسلمها لتركيا كما سلمت عفرين، الا اذا حدثت معجزة وتخلت قسد عن العمالة للامريكي وسلمت هذه المناطق الى الجيش السوري عندها لن يجرؤ التركي الدخول في مواجهة مع الجيش السوري خاصة بعد الوساطة الايرانية.