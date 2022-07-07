شاهد.. السعودية تعين داعية مروج للتطبيع لاداء صلاة يوم عرفة

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ووصلت علاقات السعودية مع الكيان الصهيوني إلى مستوى غير مسبوق لا يحتاج إلا الإجهار بهذه العلاقة، وفي هذا السياق زار وفد إقتصادي إسرائيلي السعودية والباقي لا يحتاج للتفسير.

وقد يقول البعض إنها علاقات غير سياسية وإجتماعية، لكن كيف يمكن أن نفسر أداء إسرائيلي طقوسا تلمودية في أحد فنادق العاصمة السعودية الرياض؟



ونشرت تعليقات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حول التطبيع السعودي الإسرائيلي، حيث كتب "جعفر حجي" مغردا حول هذا الموضوع: "السعوديون يكذبون على العالم، وصل وفد اقتصادي تجاري أمني اسرائيلي كبير الى السعودية، الاسرائيليون دائما يفضحون السعوديين بقول الحقائق للعالم عن مدى علاقاتهم مع النظام السعودي".



وغرد"حمود أبو مسمار": "تأكد لنا قيام وفد يهودي بزيارة الحجرة النبوية الشريف. كل من سمح وشارك بهذا الأمر متهم بالخيانة العظمى لله ورسوله وللدين الإسلامي، لتكن سنة عذاب وجحيم تلتهم انظمة التطبيع وجندهم".

التطبيع بين الطرفين وصل إلى مستويات أخرى، هنا إمارة مكة المكرمة تعلن الموافقة على تعيين الداعية محمد العيسى لأداء صلاة يوم عرفة، العيسى طبعا هو من أهم المروجين للتطبيع وقام سابقا بأداء صلاة أمام نصب الهولوكوست، حيث جاء في التغريدة: " صدور الموافقة السامية الكريمة على قيام معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى عضو هيئة كبار العلماء الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بالخطبة والصلاة يوم عرفة بمسجد نمرة".

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