تجمع العلماء المسلمين والمجمع العالمي لأهل البيت (ع) يعزيان بوفاة العلامة الوجيه

العالم - اليمن

وجاء في بيان صادر عن تجمع العلماء المسلمين في لبنان: "لقد تبلغنا بمزيد من التسليم بقضاء الله وقدره نبأ وفاة أمين عام رابطة علماء اليمن السيد العلاّمة المجاهد عبد السلام عباس الوجيه متأثراً بمرض عضال ألَّم به".

وأضاف البيان: "ننعى إلى الأمة الإسلامية عالماً كبيراً ومجاهداً مؤمناً سماحة العلاّمة عبد السلام عباس الوجيه، كما نتوجه لعائلة الفقيد وللشعب اليمني ولرابطة علماء اليمن بأحر التعازي، سائلين المولى أن يسكنه فسيح جناته".

ونوه البيان إلى أن العلامة الوجيه كان من العاملين في سبيل نشر دعوة الإسلام المحمدي الأصيل والمؤمنين بنهج الوحدة الإسلامية، كما كان من الداعين والمدافعين عن المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين وجزءاً أساسياً من محورها.

من جانبه، تقدم رئیس المجلس الأعلی للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) الشيخ محمد حسين أختري بخالص التعازي والمواساة إلی علماء الیمن والأمة الإسلامیة والشعب الیمني البطل وإلی ذویه وجمیع أبناء أسرته الکریمة في وفاة العلامة عبدالسلام الوجيه.

وقال في برقية عزاء: "لقد أمضی المرحوم حیاته في نشر معارف الإسلام وأهل البیت علیهم السلام وقدم خلال تولیه مسؤولیة رابطة علماء الیمن خدمات کبیرة وجلیلة.