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رئيس المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني يصل الى العاصمة يريفان لبحث سبل تعزيز علاقات البلدين مع كبار المسؤولين الارمينيين

الخميس ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

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