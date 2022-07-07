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وزير الطاقة: استثمار إيران وجمهورية آذربيجان لنهر ارس انموذج للدول الأخرى

وزير الطاقة: استثمار إيران وجمهورية آذربيجان لنهر ارس انموذج للدول الأخرى
الخميس ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

اعتبر وزير الطاقة الايراني علي اكبر محرابيان نوع التعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية آذربيجان في قضية نهر أرس بانه مناسب جدًا ويمكن أن يكون انموذجًا للدول الأخرى من حيث الاستثمار والقضايا البيئية.

العالم - ايران

وقال محرابيان في تصريح له مساء الأربعاء ، في ختام زيارته التي استغرقت يوما واحدا إلى باكو عاصمة جمهورية آذربيجان ، في الإشارة إلى أهمية نهر أرس الحدودي: ان احدى القضايا المهمة في العلاقات بين ايران وجمهورية آذربيجان تتمثل في الاستثمار المشترك على نهر ارس الحدودي لغرض إدارة موارد المياه وتوليد الكهرباء من محطات الطاقة الكهرومائية.

وحول نتائج زيارته الى باكو قال: خلال الزيارة تم التوصل إلى اتفاق جيد للغاية وتم التوقيع على وثيقة مهمة بين البلدين سيجري بناءً عليها الاسراع بالعمليات التنفيذية المتبقية لسدي خداآفرين وقيز قلعة سي عبر التمويل الكافي المتوقع.

وفي إشارة إلى تفاصيل السدين على نهر أرس ، قال: بالاجمال ، يمكن لهذين السدين تخزين وتنظيم 1.7 مليار متر مكعب من المياه ، كما سيتم توليد 280 ميغاواط من محطات الطاقة الكهرومائية على هذين السدين.

وتابع محرابيان: نحن نتقاسم الموارد المائية في الأنهار الحدودية مع جمهورية آذربيجان ودول أخرى ، ونحاول الاستفادة من هذه الامكانية بشكل قانوني وعادل.

وحول انموذج التعاون بين إيران وجمهورية آذربيجان في الاستفادة من نهر أرس ، قال: إن نوع التعاون بين البلدين مناسب جدًا ويمكن أن يكون نموذجًا للدول الأخرى من حيث الاستثمار والقضايا البيئية.

وكان وزير الطاقة الايراني علي اكبر محرابيان قد تابع خلال زيارته إلى باكو ، في محادثاته المنفصلة مع المسؤولين في جمهورية آذربيجان ، مشاريع ومجالات التعاون المشترك بين البلدين ، خاصة في قطاع المياه والطاقة.

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