شاهد.. اعتقال الناشطة آية كمال يثير غضب المصريين

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آية كمال الدين ناشطة مصرية اعتقلتها السلطات المصرية للمرة الثالثة فيما قال نشطاء انها تعاني من وضع صحي صعب، وشهدت مواقع التواصل تعاطف كبير مع آيه حيث كتب "جمال" حول هذا الموضوع: " اعتقال آيه كمال الدين حسين للمرة التالتة. آيه مريضة بتليف رئوي و تتلقى علاج بجلسات أكسجين مكثفة منذ اعتقالها السابق. ودا اسمه ايه يبتوع حقوق المرأة".

وغردة "رحمة": "سبب اعتقال اية كمال انها نشرت علي حسابها بتنفي انها رضوى شلبي اصغر عالمة نووية، وان ده شبه بينهم واختلاط حدث لبعض الناس، كتبت عن رضوي او كتبت عن الشبه؟، النظام عمل فيها ايه؟".

أما "محمد السواحلي" فعلق: "سيبوا البنت الغلبانة العيانة تشوف حياتها".

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