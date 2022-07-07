الخميس ٠٧ يوليو ٢٠٢٢
٠٧:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. اعتقال الناشطة آية كمال يثير غضب المصريين

الخميس ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

في وقت بدأت جلسات الحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يبقى الحديث عن الإعتقالات ضد الناشطين طاغيا على المشهد.

العالم - هاشتاغ

آية كمال الدين ناشطة مصرية اعتقلتها السلطات المصرية للمرة الثالثة فيما قال نشطاء انها تعاني من وضع صحي صعب، وشهدت مواقع التواصل تعاطف كبير مع آيه حيث كتب "جمال" حول هذا الموضوع: " اعتقال آيه كمال الدين حسين للمرة التالتة. آيه مريضة بتليف رئوي و تتلقى علاج بجلسات أكسجين مكثفة منذ اعتقالها السابق. ودا اسمه ايه يبتوع حقوق المرأة".

وغردة "رحمة": "سبب اعتقال اية كمال انها نشرت علي حسابها بتنفي انها رضوى شلبي اصغر عالمة نووية، وان ده شبه بينهم واختلاط حدث لبعض الناس، كتبت عن رضوي او كتبت عن الشبه؟، النظام عمل فيها ايه؟".

أما "محمد السواحلي" فعلق: "سيبوا البنت الغلبانة العيانة تشوف حياتها".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

روابط ذات صلة

انتقاد حقوقي لإجراءات منع السفر التعسفي في مصر

السيسي: مصر ليس لديها ثروات وسألت "شيخ التنقيب"

مصر.. الإعدام شنقاً لقاتل نيرة أشرف

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

استقالات متلاحقة هزت عرش جانسون رغم تشبثه به

ممثلو عن 31 حزبا ليبيا يطالبون المنفي بوفائه بتعهداته للوصول للانتخابات

شمخاني: نعارض اي خطوة لتغيير الجغرافيا السياسية بالمنطقة

أقارب معتقلين في السعودية ومصر يناشدون بايدن

شاهد.. اعتقال الناشطة آية كمال يثير غضب المصريين

أنقرة تحشد لعملية ضد "قسد".. هل يفعلها اردوغان؟