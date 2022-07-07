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مباحثات بين أمير قطر ووزير دفاع أفغانستان في الدوحة

مباحثات بين أمير قطر ووزير دفاع أفغانستان في الدوحة
الخميس ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٢ بتوقيت غرينتش

بحث أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، مع وزير الدفاع بحكومة تصريف الأعمال الأفغانية "محمد يعقوب مجاهد"، مستجدات الساحتين الإقليمية والدولية.

العالم - قطر

جاء ذلك خلال استقبال أمير قطر في الديوان الأميري القطري للوزير الأفغاني، الذي يجري زيارة غير معلنة المدة إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب بيان للديوان الأميري القطري، جرى خلال المقابلة "بحث آخر التطورات في أفغانستان، ومستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية".

كما بحث الجانبان "عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

ونقل البيان عن الشيخ تميم أنه أكد خلال المقابلة "أهمية العمل نحو تحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية في أفغانستان".

كما شدد على ضرورة "تحقيق الحياة الكريمة والتقدم والازدهار للشعب الأفغاني، وضمان تمتع كافة أطياف المجتمع بحقوقهم".

وتلعب قطر دوراً بارزاً في الشأن الأفغاني، وترعى منذ عشر سنوات مفاوضات بين الأفرقاء الأفغان من جهة، والجهات الدولية من جهة أخرى.

ومؤخراً استضافت الدوحة مفاوضات بين ممثلين عن "طالبان" وحكومتها ومسؤولين من الجانب الأمريكي، حيث تمحورت حول الإفراج عن الأموال الأفغانية المجمدة.

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مباحثات بين أمير قطر ووزير دفاع أفغانستان في الدوحة

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