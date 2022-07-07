ممثلو عن 31 حزبا ليبيا يطالبون المنفي بوفائه بتعهداته للوصول للانتخابات

العالم - ليبيا

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية حسبما افادت صحيفة الساعة 24.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، مساء اليوم الأربعاء، إن رؤساء الأحزاب الحاضرين «ممثلين عن 31 حزباً سياسياً»، موضحا أن اللقاء تناول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في ليبيا.

وأضاف المكتب الإعلامي أن «ممثلي الأحزاب حثوا المجلس الرئاسي على تحمل مسؤولياته ومهامه، ووفائه بتعهداته للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، استجابة لنداءات الشعب، رافضين التدخلات الدولية السلبية، ولأي آلية دولية في إدارة الموارد الليبية، مؤكدين دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي» .