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رئيس المجلس الاعلى الامن القومي الايراني علي شمخاني يؤكد في يريفان امكانية اقرار السلام والاستقرار في المنطقة من خلال التعاون بين بلدانها

الخميس ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٥ بتوقيت غرينتش

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