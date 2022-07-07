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نشر مقال عن لقاح "Spikegen" الايراني في مجلة علم للمناعة المرموقة 

نشر مقال عن لقاح
الخميس ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٢ بتوقيت غرينتش

في العدد الأخير من المجلة الدولية المرموقة "Immunology" من دار نشر "Wiley" ، تم نشر مقال عن الدراسة السريرية للجرعة المعززة من لقاح سبايكوجن "Spikegen" الايراني .

العالم - علوم وتكنولوجيا

وفي هذه الدراسة التي تم نشرها في هذه المجلة التي تصنف على أنها Q1 ولها عامل تأثير 7.39 ، لوحظ تنشيط كل من طرق الجهاز المناعي، بما في ذلك الخلطية والخلوية، لدى الأشخاص الذين تلقوا منصة فيروس غير نشطة (Sinopharm) ، أو ناقل فيروسي (Strazenka و Sputnik) أو Spicogen كتحصين أولي ، وتحييد الأجسام المضادة بعد أسبوعين من الجرعة المعززة ، كانت في مستويات وقائية تماما .

ونجح مصل هؤلاء الأشخاص في تحييد جميع المتغيرات المهمة بما في ذلك Delta و Omicron. وكان معدل تحييد المتغيرات بما في ذلك دلتا وأوميكرون في الأشخاص الذين يتلقون منصات مختلفة في التطعيم الأولي أعلى بكثير من العتبة بعد أسبوعين من جرعة التعزيز.

في هذه الدراسة ، لم يتم الإبلاغ عن أي مضاعفات خطيرة وكانت أكثر المضاعفات المبلغ عنها هي آلام موضع الحقن والتعب .

يشار الى ان مجلة علم المناعة هي مجلة طبية يتم مراجعتها من قِبل النظراء وتنشر الدراسات الأساسية والسريرية في جميع جوانب علم المناعة .

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نشر مقال عن لقاح "Spikegen" الايراني في مجلة علم للمناعة المرموقة 

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