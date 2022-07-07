شاهد.. نحو مليون مسلم يطفون حول بيت الله

العالم - خاص بالعالم

وبعد اداء الحجاج عمرة التمتع واداء مناسكها من طواف وسعي في مكة المكرمة،يستعد حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج بالتوجه اليوم الذي يسمى يوم التروية الى منى للمبيت فيها، قبل التوجه الى أداء الركن الأعظم من أركان الحج، وهو الوقوف في صعيد عرفة غدا الجمعة.

ويستمر ذلك من الظهيرة وحتى الغروب، حيث يقضي الحاج وقته بالدعاء والتضرع الى الباري عزوجل، قبل الانتقال الى المشعر الحرام في مزدلفة بالمبيت فيها ومن ثم دخول منى صبيحة عيد الاضحى المبارك.

ويشارك مليون مسلم بينهم ثمانمئة وخمسون ألف حاج أتوا من خارج السعودية لأداء المناسك هذا العام بعد عامين من تقليص الأعداد بسبب جائحة كورونا.

والحج هذا العام، هو أكبر بكثير من الموسمين السابقين في عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا ولكنه لا يزال أصغر من المواسم العادية ، ففي عام 2019، شارك نحو 2.5 مليون مسلم من جميع أنحاء العالم في فريضة الحج. بعد ان فرضت السلطات السعودية شروطا منها ان لايزيد عمر الحاج عن 65 عاما مع تخفيض الحصص المعطاة للدول في ايفاد حجاجها الى الديار المقدسة.