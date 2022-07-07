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أفريقيا
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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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لن ننسی
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الاعلام البريطاني يقول ان رئيس الوزراء بوريس جونسون سيقدم استقالته وسيدلي ببيان خلال ساعات
أ ف ب: وزيرة التربية البريطانية الجديدة تعلن استقالتها غداة تعيينها في منصبها
رويترز: مراسل قناة آي.تي.في يقول إن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون سيستقيل
رئيس المجلس الاعلى الامن القومي الايراني علي شمخاني يؤكد في يريفان امكانية اقرار السلام والاستقرار في المنطقة من خلال التعاون بين بلدانها
أ ف ب: الوزير البريطاني المكلف شؤون إيرلندا الشمالية براندن لويس يعلن استقالته من حكومة جونسون ويقول إن الحكومة بلغت "نقطة اللاعودة"
رويترز: وزير الامن البريطاني يقدم استقالته ويقول ان البلاد بحاجة الى تنحي رئيس الوزراء من اجل استعادة الثقة في الديمقراطية
رئيس المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني يصل الى العاصمة يريفان لبحث سبل تعزيز علاقات البلدين مع كبار المسؤولين الارمينيين
استخبارات حرس الثورة الإسلامية: الدبلوماسيون الأجانب المحتجزون تم رصدهم عبر مسيرات أثناء جمعهم عينات من التربة بمنطقة محظورة وسط البلاد
استخبارات حرس الثورة الإسلامية: الدبلوماسيون المحتجزون كانوا يجمعون عينات من التربة في مناطق محظورة وسط البلاد
استخبارات حرس الثورة الإسلامية تعلن احتجاز ديبلوماسيين أجانب بينهم مساعد السفير البريطاني
أ ف ب: وزيرة التربية البريطانية الجديدة تعلن استقالتها غداة تعيينها في منصبها
الخميس ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٢ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.