الخميس ٠٧ يوليو ٢٠٢٢
٠٩:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام البريطاني يقول ان رئيس الوزراء بوريس جونسون سيقدم استقالته وسيدلي ببيان خلال ساعات

الخميس ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. اسرى فلسطيون يوجهون رسالة لحجاج بيت الله الحرام

ستيفاني: مجموعة كبيرة من الشخصيات عرقلت الانتخابات الليبية

بعد عامين من التقليص.. شاهد.. نحو مليون مسلم يطوفون حول الكعبة المشرفة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 07-07-2022

جونسون سيقدم استقالته وسيدلي ببيان خلال ساعات

هجوم شعبي على ماكرون لهذا السبب..