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جونسون سيقدم استقالته وسيدلي ببيان خلال ساعات

جونسون سيقدم استقالته وسيدلي ببيان خلال ساعات
الخميس ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٦ بتوقيت غرينتش

سيلقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خطابا خلال الساعات المقبلة.

العالم - أوروبا

وحسب ما نقلت وسائل اعلام بريطانية بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد يقدم استقالته من منصبه في وقت لاحق اليوم الخميس.

وذكرت المصادر أنه يتم في هذه الأثناء إعداد خطاب الاستقالة، على أن يعقد جونسون في وقت لاحق مؤتمر صحافيا، يتنحى فيه عن منصبه.

ويتخبط بوريس جونسون في فضائح عدة، وهو متهم بالكذب بشكل متكرر، إلا أنه تجاهل كل الدعوات إلى استقالته التي صدر بعضها من مقربين منه.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن وزراء من الصف الأول طالبوا جونسون بالاستقالة بسبب صعوبة الوضع، ومن بين الأسماء المذكورة وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، وناظم الزهاوي بعد أقل من 24 ساعة على تعينه وزيرا للمال.

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