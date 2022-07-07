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الحراك الجنوبي اليمني يدعو للاصطفاف ضد تحالف العدوان باعتباره العدو الحقيقي لأبناء اليمن ويؤكد وقوفه لانتفاضة المحافظات الجنوبية والشرقية

الخميس ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٤ بتوقيت غرينتش

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