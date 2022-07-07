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علي شمخاني: الاواصر العميقة والعريقة بين شعبي ايران وارمينيا وفرت الارضية المناسبة لتعزيز العلاقات الشاملة بين البلدين

الخميس ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش

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