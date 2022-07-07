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مكون الحراك الجنوبي يدعو للإصطفاف ومواجهة العدوان

مكون الحراك الجنوبي يدعو للإصطفاف ومواجهة العدوان
الخميس ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

دعا مكوّن الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني، اليوم الخميس، للإصطفاف ومواجهة تحالف العدوان والإحتلال باعتباره العدو الحقيقي لكافة أبناء الشعب اليمني.

العالم - اليمن

وأكد مكوّن الحراك الجنوبي في بيان له وقوفه ومساندته لانتفاضة أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة ضد الغزاة المحتلين وأدواتهم المحلية.

وقال البيان بحسب موقع المسیرة، إن: الغزاة وأدواتهم لم يكتفوا بتضييق الخناق المعيشي والخدماتي على أبناء المحافظات المحتلة بل ذهبوا إلى استخدام أبشع الوسائل الفتاكة وعلى رأسها الآفات المجتمعية القاتلة كالمخدرات.

وأضاف إن خطاب الكراهية والمناطقية والمذهبية الذي تروج له دول الاحتلال في المحافظات الجنوبية والشرقية، ضرب من الزيف والتضليل الذي تريد من خلاله ضرب النسيج المجتمعي اليمني الواحد.

واعتبر أن كل مخططات ومشاريع قوى العدوان والاحتلال ستتحطم على صخرة وعي أبناء المحافظات الجنوبية، والخطر يكمن في المشاريع الخارجية الهدامة لدول العدوان والاحتلال.

وخاطب أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية قائلا، “نحن على ثقة بل ونراهن أن كل مخططات ومشاريع قوى العدوان والاحتلال ستتحطم على صخرة إدراككم ووعييكم الوطني فلا خوف ولا خطر على أي يمني من أخيه اليمني بل الخطر كل الخطر يكمن في المشاريع الخارجية الهدامة لدول العدوان والاحتلال والتي تستهدف اليمن أرضاً وإنساناً دون استثناء”.

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