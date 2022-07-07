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مسؤول ايراني: الهيئة الحاكمة في أفغانستان موافقة على تنفيذ معاهدة نهر هامون

مسؤول ايراني: الهيئة الحاكمة في أفغانستان موافقة على تنفيذ معاهدة نهر هامون
الخميس ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعلن الممثل الخاص لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية لشؤون أفغانستان حسن كاظمي قمي، أن الجانب الأفغاني موافق على تنفيذ معاهدة هامون ، معلنا عن عقد اجتماعات للوفود الفنية للبلدين بهدف ضمان حقوق ايران من نهر هامون وتنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة في الأيام القليلة المقبلة.

العالم - ايران

وقال كاظمي قمي في تصريحه على هامش لجنة التعاون المشترك للمحافظات المتاخمة لأفغانستان في مشهد: ان الجانب الأفغاني مع تطبيق معاهدة ضمان حق ايران من نهر هامون.

وقال : بعد التفاوض على حق ايران من نهر هامون ، تم تصريف المياه من سد كمال خان في أفغانستان ، ولكن للأسف وبسبب الأخطاء التي ارتكبتها الهيئة الحاكمة الأفغانية ، تم صب معظم هذه المياه في المستنقعات المالحة في هذا البلد وذهبت هدرا.

واضاف كاظمي قمي: إنهم موافقون أيضا على تطبيق معاهدة حق ايران من نهر هامون وآمل أن تعقد وفودنا الفنية في الأيام القليلة المقبلة اجتماعات مع الجانب الأفغاني من أجل تنفيذ المعاهدة.

وقال: إن المحتلين الذين فروا من أفغانستان بعد هزيمتهم المذلة، لا يتوقفون عن فعل الشر ، فهم يسعون إلى خلق فجوة وصراع وأزمة بين شعبي إيران وأفغانستان لكن يقظة الشعبين لن تسمح بتحقيق أهداف العدو الشريرة.

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