مسؤول ايراني: الهيئة الحاكمة في أفغانستان موافقة على تنفيذ معاهدة نهر هامون

العالم - ايران

وقال كاظمي قمي في تصريحه على هامش لجنة التعاون المشترك للمحافظات المتاخمة لأفغانستان في مشهد: ان الجانب الأفغاني مع تطبيق معاهدة ضمان حق ايران من نهر هامون.

وقال : بعد التفاوض على حق ايران من نهر هامون ، تم تصريف المياه من سد كمال خان في أفغانستان ، ولكن للأسف وبسبب الأخطاء التي ارتكبتها الهيئة الحاكمة الأفغانية ، تم صب معظم هذه المياه في المستنقعات المالحة في هذا البلد وذهبت هدرا.

واضاف كاظمي قمي: إنهم موافقون أيضا على تطبيق معاهدة حق ايران من نهر هامون وآمل أن تعقد وفودنا الفنية في الأيام القليلة المقبلة اجتماعات مع الجانب الأفغاني من أجل تنفيذ المعاهدة.

وقال: إن المحتلين الذين فروا من أفغانستان بعد هزيمتهم المذلة، لا يتوقفون عن فعل الشر ، فهم يسعون إلى خلق فجوة وصراع وأزمة بين شعبي إيران وأفغانستان لكن يقظة الشعبين لن تسمح بتحقيق أهداف العدو الشريرة.