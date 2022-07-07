العراق.. دولة القانون يحدد 9 مواصفات لاختيار رئيس الوزراء المقبل

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وقال الحمامي في حديث للسومرية نيوز، إن "مواصفات رئيس الوزراء المقبل ترتكز على أن يكون قوياً، وصاحب قرار، وغير متردد، وغير خاضع او خانع، ولديه القدرة على اتخاذ القرارات الجريئة، وصاحب خبرة وممارسة، وان يكون مقبولا نوعا ما، لأننا لا نستطيع أن نقول مقبولا بالمطلق كونه امر صعب جدا، وان يكون غير مهاجم للطوائف الاخرى، وان يكون مدافعا عن أهله وناسه".



وأشار إلى أن "رئيس الوزراء المقبل ينبغي أن يكون رئيسا لوزراء كل العراق بمكوناته ومناطقه".



وأضاف، أن "فلترة الأسماء تكون من خلال قيادات الإطار التنسيقي بعد مطابقة المواصفات المتوفرة في كل مرشح مع المواصفات الموجودة ضمن المعايير، حيث يتم بعدها في حال وجود أكثر من اسم مرشح طرح تلك الاسماء على نواب الاطار التنسيقي من الكتل السياسية وحتى النواب الشيعة المستقلين لاختيار من يرونه مناسبا على اعتبار انه استحقاق للمكون كما هو الحال في مرشحي رئيس البرلمان للسنة والجمهورية للكرد".