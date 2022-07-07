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"إسرائيل" وتركيا توقعان اتفاقية طيران ثنائية

الخميس ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت سلطات كيان الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الخميس، أنها ستوقع مع تركيا اتفاقية طيران ثنائية، هي الأولى منذ عام 1951، وستسمح الاتفاقية لشركات الطيران "الإسرائيلية" بالتحليق إلى وجهات تركية مختلفة.

العالم - الاحتلال

كما أعلنت حكومة الاحتلال، أمس الأربعاء، أنها ستعيد فتح ملحقيتها الاقتصادية والتجارية لدى سفارتها بالعاصمة التركية أنقرة، مطلع شهر أغسطس المقبل.

وقالت وزيرة الاقتصاد "الإسرائيلية" أورنا باربيفاي في بيان صحفي، إن ”إعادة فتح الملحقية الاقتصادية تعكس التزام إسرائيل بتعميق العلاقات الاقتصادية مع تركيا“، مشيرة إلى أن "إسرائيل" تنوي الترويج قريباً لمؤتمر اقتصادي مشترك بين الجانبين، بعد أكثر من عقد من الزمان.

وأوضحت أن إعادة فتح الملاحق الاقتصادية لوزارة الاقتصاد والصناعة "الإسرائيلية" في إسطنبول بتركيا، سيكون اعتباراً من الأول من أغسطس القادم، وذلك بعد تقليص الأنشطة بشكل كبير قبل نحو 3 سنوات في صيف عام 2019.

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