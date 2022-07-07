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امريكا تسرق دفعة جديدة من النفط السوري وتنقلها الى العراق

امريكا تسرق دفعة جديدة من النفط السوري وتنقلها الى العراق
الخميس ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:٤١ بتوقيت غرينتش

واصلت قوات الاحتلال الأمريكي سرقة النفط السوري من منطقة الجزيرة حيث أخرجت عشرات الصهاريج المحملة بالنفط بالإضافة إلى آليات أخرى تحمل معدات عسكرية من الأراضي السورية باتجاه الأراضي العراقية عبر المعابر غير الشرعية بريف الحسكة.

العالم-سوريا

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصادر خاصة أن قافلة مؤلفة من 35 آلية بينها 20 صهريجاً محملاً بالنفط المسروق من آبار النفط التي تحتلها قوات الاحتلال الأمريكي في الجزيرة إضافة إلى عدد من الشاحنات المغطاة والبرادات توجهت عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى شمال العراق.

وأضافت المصادر إن رتلا آخر للاحتلال يضم 25 صهريجاً محملاً بالنفط السوري المسروق من حقول النفط في رميلان والشدادي اتجه إلى الأراضي العراقية عبر معبر المحمودية غير الشرعي بريف اليعربية وذلك بالتزامن مع تحليق منخفض لثلاث حوامات تابعة لقوات الاحتلال.

ونقلت قوات الاحتلال الأمريكي قبل أيام رتلاً مؤلفاً من 55 صهريجاً محملاً بالنفط السوري المسروق على دفعات إلى الأراضي العراقية عبر معبر المحمودية بريف اليعربية شمال شرق الحسكة.

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