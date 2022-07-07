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رئيس اللجنة العسكرية اليمنية: أبلغنا الأمم المتحدة باستمرار تحالف العدوان بالخروقات بالطيران الاستطلاعي والحربي في تعز ومارب وفي جبهات أخرى

الخميس ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ - ١١:٠١ بتوقيت غرينتش

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