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اعلان هام لمكاتب الطيران السوري حول عملها خلال عطلة الأضحى

اعلان هام لمكاتب الطيران السوري حول عملها خلال عطلة الأضحى
الخميس ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت الخطوط الجوية السورية عن تواصل عمل مكاتبها خلال فترة عطلة عيد الاضحى.

العالم - سوريا

وافادت "الوكالة العربية السورية للانباء (سانا)"، ان الخطوط الجوية السورية للطيران أعلنت عن استمرار عمل مكاتبها في المحافظات والمطارات السورية خلال فترة عطلة العيد من الـ 8 إلى الـ 16 من تموز بما فيها أيام الجمعة من التاسعة صباحاً وحتى الثالثة ظهراً.

وأوضح المدير التجاري في مؤسسة الطيران العربية السورية لؤي حسن أن مكاتب المؤسسة مستمرة بقطع تذاكر الطيران وتأمين الحجوزات للمسافرين إلى المحطات التي تصل إليها السورية للطيران وذلك بهدف تأمين وصول المسافرين السوريين إلى وطنهم الأم وخاصة خلال فترة الأعياد.

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