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مكون الحراك الجنوبي يدعو للاصطفاف ومواجهة العدوان والاحتلال

مكون الحراك الجنوبي يدعو للاصطفاف ومواجهة العدوان والاحتلال
الخميس ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

دعا مكوّن الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني، اليوم الخميس، للاصطفاف ومواجهة تحالف العدوان والاحتلال باعتباره العدو الحقيقي لكافة أبناء الشعب اليمني.

العالم- اليمن

وأكد مكوّن الحراك الجنوبي في بيان له وقوفه ومساندته لانتفاضة أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة ضد الغزاة المحتلين وأدواتهم المحلية.

وقال البيان إن: الغزاة وأدواتهم لم يكتفوا بتضييق الخناق المعيشي والخدماتي على أبناء المحافظات المحتلة بل ذهبوا إلى استخدام أبشع الوسائل الفتاكة وعلى رأسها الآفات المجتمعية القاتلة كالمخدرات.

وأضاف إن خطاب الكراهية والمناطقية والمذهبية الذي تروج له دول الاحتلال في المحافظات الجنوبية والشرقية، ضرب من الزيف والتضليل الذي تريد من خلاله ضرب النسيج المجتمعي اليمني الواحد.

واعتبر أن كل مخططات ومشاريع قوى العدوان والاحتلال ستتحطم على صخرة وعي أبناء المحافظات الجنوبية، والخطر يكمن في المشاريع الخارجية الهدامة لدول العدوان والاحتلال.

وخاطب أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية قائلا، “نحن على ثقة بل ونراهن أن كل مخططات ومشاريع قوى العدوان والاحتلال ستتحطم على صخرة إدراككم ووعييكم الوطني فلا خوف ولا خطر على أي يمني من أخيه اليمني بل الخطر كل الخطر يكمن في المشاريع الخارجية الهدامة لدول العدوان والاحتلال والتي تستهدف اليمن أرضاً وإنساناً دون استثناء”.

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