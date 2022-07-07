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جونسون: عينت حكومة جديدة مع استمراري في تولي مهام رئاسة الوزراء حتى يتم اختيار قائد جديد

الخميس ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش

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